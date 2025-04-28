По словам Пескова, РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин "руководствовался соображениями гуманитарного характера", объявив временное "перемирие" с Украиной​. По его словам, усилия по мирному урегулированию войны продолжаются, сообщают росСМИ.

Песков прокомментировал решение Путина объявить "перемирие" на 80-летие победы в советско-германской войне.

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"Это проявление доброй воли главы российского государства", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков отметил, что РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения. Он назвал это "достижением". Также пресс-секретарь Кремля заявил, что в процессе диалога осуществляются попытки выйти на мирное решение войны в Украине.

Песков не стал раскрывать подробности мирного процесса. По его словам, невозможно обсуждать публично все появляющиеся мирные планы.

"Как только это попадает в публичную плоскость, то во многом теряет релевантность", - сказал он.

Почему Путин захотел прямых переговоров с Украиной

Ранее в France24 писали, что заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он готов к прямым переговорам с Украиной о завершении войны, является ловушкой. Эксперт по России Джефф Хоун из Лондонской школы экономики сказал, что Путин всегда отказывался от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он безосновательно называет лидером "неонацистского режима".

Журналисты отметили, разворот российского президента в понедельник не означает, что его мнение о Зеленском изменилось. Заявив, что он готов говорить с "киевским режимом", а не с украинским правительством или украинскими властями, Путин сделал семантический выбор, "чтобы дать понять, что правительство Зеленского не является легитимным", объяснил Хоун.

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