Трамп мог обратить внимание на то, что Кремль интересует только соглашение, которое касается того, что РФ считает "коренными причинами конфликта".

Президент США Дональд Трамп теперь может увидеть, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мирного соглашения по Украине, а стремится к завоеванию территории. Об этом говорится в аналитическом материале Washington Post.

По словам журналистов, это дали понять высшие чины Кремля в последние дни, когда отвергли предложения Белого дома о 30-дневном перемирии или о прекращении огня в Черном море.

Журналисты обратили внимание на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, что Москва "очень серьезно относится" к предложениям американцев, но не может принять "все это в нынешнем виде". Уточняется, что он обратил внимание на то, что Кремль интересует только соглашение, которое касается того, что Россия считает "коренными причинами конфликта" - стремления Украины вступить в НАТО и существовать как независимое государство.

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"На этой неделе Путин увеличил численность своих вооруженных сил, объявив о призыве 160 тысяч мужчин в возрасте 30 лет и моложе с апреля по июль — самое большое количество призывников с 2011 года. Конфликт настолько истощил личный состав российских вооруженных сил, что Кремлю пришлось полагаться на заключенных и северокорейских солдат", - сказано в материале.

Как отметили в издании, ранее Трамп сказал в интервью NBC News, что "очень зол" на Путина, среди прочего, за то, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и затянул с принятием соглашения о временном прекращении огня.

"Конечно, остается неясным, является ли недавно высказанное Трампом разочарование поворотом в настоящих действиях России. В начале нынешнего своего срока он восхвалял Путина как единственного участника войны, заинтересованного в мире, и ругал Зеленского как диктатора, зачинщика конфликта и главное препятствие на пути к миру. В идеале, очередная несговорчивость Путина окончательно убедила Трампа в том, что все наоборот", - добавили журналисты.

Разговор Трампа с Путиным

Как писал УНИАН, ранее издание Der Spiegel сообщало, что Трамп, похоже, теряет терпение в отношении Путина. На встрече министров иностранных дел, состоявшейся в Брюсселе, госсекретарь США Марко Рубио четко дал понять, что президент США не собирается терпеть тактику затягивания со стороны российского диктатора.

В то же время Кремль опроверг данные о запланированном разговоре Путина с Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктаторв не планирует говорить с американским лидером о войне в Украине.

В ответ на это экс-офицер британской армии Тим Коллинз заявил, что Путин сейчас в беде, а разочарованный Трамп - опасный зверь. Он отметил, что президент США решительно настроен завершить конфликт быстро, а его разочарование может стать серьезной проблемой для Путина, которому стоит это учесть.

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