Президент США Дональд Трамп теперь может увидеть, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мирного соглашения по Украине, а стремится к завоеванию территории. Об этом говорится в аналитическом материале Washington Post.
По словам журналистов, это дали понять высшие чины Кремля в последние дни, когда отвергли предложения Белого дома о 30-дневном перемирии или о прекращении огня в Черном море.
Журналисты обратили внимание на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, что Москва "очень серьезно относится" к предложениям американцев, но не может принять "все это в нынешнем виде". Уточняется, что он обратил внимание на то, что Кремль интересует только соглашение, которое касается того, что Россия считает "коренными причинами конфликта" - стремления Украины вступить в НАТО и существовать как независимое государство.
"На этой неделе Путин увеличил численность своих вооруженных сил, объявив о призыве 160 тысяч мужчин в возрасте 30 лет и моложе с апреля по июль — самое большое количество призывников с 2011 года. Конфликт настолько истощил личный состав российских вооруженных сил, что Кремлю пришлось полагаться на заключенных и северокорейских солдат", - сказано в материале.
Как отметили в издании, ранее Трамп сказал в интервью NBC News, что "очень зол" на Путина, среди прочего, за то, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и затянул с принятием соглашения о временном прекращении огня.
"Конечно, остается неясным, является ли недавно высказанное Трампом разочарование поворотом в настоящих действиях России. В начале нынешнего своего срока он восхвалял Путина как единственного участника войны, заинтересованного в мире, и ругал Зеленского как диктатора, зачинщика конфликта и главное препятствие на пути к миру. В идеале, очередная несговорчивость Путина окончательно убедила Трампа в том, что все наоборот", - добавили журналисты.
Разговор Трампа с Путиным
Как писал УНИАН, ранее издание Der Spiegel сообщало, что Трамп, похоже, теряет терпение в отношении Путина. На встрече министров иностранных дел, состоявшейся в Брюсселе, госсекретарь США Марко Рубио четко дал понять, что президент США не собирается терпеть тактику затягивания со стороны российского диктатора.
В то же время Кремль опроверг данные о запланированном разговоре Путина с Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктаторв не планирует говорить с американским лидером о войне в Украине.
В ответ на это экс-офицер британской армии Тим Коллинз заявил, что Путин сейчас в беде, а разочарованный Трамп - опасный зверь. Он отметил, что президент США решительно настроен завершить конфликт быстро, а его разочарование может стать серьезной проблемой для Путина, которому стоит это учесть.