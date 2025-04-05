РФ может согласиться на перемирие, однако сразу же его нарушит, считает Алексей Гетьман.

Сейчас Соединенные Штаты Америки наблюдают за тем, готова ли Россия вести переговоры о прекращении огня. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в контексте российского удара баллистической ракетой по Кривому Рогу.

"Уже немного меняется риторика. Если несколько недель назад были разговоры, что уже готова очень хорошая сделка, и что уже и Путин (Владимир Путин - российский дтиктатор, - ред.), и наша сторона готовы, то сейчас эти высказывания превратились в то, что США анализируют, готова ли Россия вести переговоры о прекращении огня... Сейчас изучают возможности", - сказал Гетьман.

Он добавил, что Россия в любом случае согласится на прекращение огня и даже может подписать отдельные документы по этому поводу.

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"Если они этого не сделают, то получается, что они против мира. А они постоянно рассказывают, что они чуть ли не миротворцы. Но сначала они будут выдвигать требования, которые невозможно выполнить. А потом, когда формально на бумаге согласятся, сразу будут его нарушать. И на 99% можно сказать, что когда россияне нарушат эти договоренности - они будут обвинять нашу сторону", - добавил Гетьман.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне журналисты Der Spiegel отметили, что Трамп, похоже, начинает терять терпение в отношении России, пытаясь добиться от нее окончания войны. Отмечается, что вопрос готовности РФ к переговорам должен определиться в ближайшие недели, а не месяцы.

Между тем The Washington Post пишет, что американские переговорщики уступают российским в вопросе мирных договоренностей по войне в Украине. Также журналисты отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности к значимым компромиссам, несмотря на несколько жестов доброй воли со стороны США.

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