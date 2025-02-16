Делегация США уже сегодня отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ, - BBC

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку поделился, что американские чиновники отдельно разговаривают с украинскими официальными лицами.

Американская делегация отправляется сегодня, 16 февраля, в Саудовскую Аравию в преддверии переговоров с российскими официальными лицами по войне в Украине. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает BBC.

В разговоре с журналистами он подтвердил, что станет частью американской делегации, которая посетит Саудовскую Аравию. Уиткофф добавил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.

Отмечается, что на переговорах не будут присутствовать представители Украины.

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Тем не менее Уиткофф поделился, что американские чиновники отдельно разговаривают с украинскими официальными лицами. Он заявил, что Украина является частью переговоров, но не сообщил детали.

Кроме того, Уиткофф отказался отвечать на вопрос журналистов о том, придется ли Украине отказаться от части своих территорий ради мира.

Журналисты напомнили, что ранее источник в украинском правительстве рассказал о том, что Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию. Поэтому она не будет участвовать в переговорном процессе.

Переговоры в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее в CNN сообщили, что Украину не проинформировали о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Журналисты поделились, что на встрече будут присутствовать советник по национальной безопасности США, госсекретарь и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что пока ничего не знает о переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии. Он добавил, что Украина не собирается принимать участие в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.

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