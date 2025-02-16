Делегация США уже сегодня отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ, - BBC

Американская делегация отправляется сегодня, 16 февраля, в Саудовскую Аравию в преддверии переговоров с российскими официальными лицами по войне в Украине. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает BBC.
В разговоре с журналистами он подтвердил, что станет частью американской делегации, которая посетит Саудовскую Аравию. Уиткофф добавил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.
Отмечается, что на переговорах не будут присутствовать представители Украины.
Тем не менее Уиткофф поделился, что американские чиновники отдельно разговаривают с украинскими официальными лицами. Он заявил, что Украина является частью переговоров, но не сообщил детали.
Кроме того, Уиткофф отказался отвечать на вопрос журналистов о том, придется ли Украине отказаться от части своих территорий ради мира.
Журналисты напомнили, что ранее источник в украинском правительстве рассказал о том, что Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию. Поэтому она не будет участвовать в переговорном процессе.
Переговоры в Саудовской Аравии - важные новости
Ранее в CNN сообщили, что Украину не проинформировали о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. Журналисты поделились, что на встрече будут присутствовать советник по национальной безопасности США, госсекретарь и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что пока ничего не знает о переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии. Он добавил, что Украина не собирается принимать участие в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.