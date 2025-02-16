Украину не проинформировали о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии, - CNN

Журналисты поделились, что на встрече будут присутствовать советник по национальной безопасности США, госсекретарь и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку.

Украину не проинформировали о том, что делегация США должна отправиться в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией о прекращении войны. Об этом в комментарии для CNN сообщил украинский чиновник.

Отмечается, что советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собираются отправиться в Саудовскую Аравию для встречи с высокопоставленными российскими чиновниками.

Украинский чиновник заявил в разговоре с журналистами, что американская сторона ничего не сказала правительству Украины об этом.

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Ранее издание Politico сообщало о том, что высокопоставленные чиновники администрации США уже направились в Саудовскую Аравию, где должны начать мирные переговоры с представителями Украины и РФ. Тем не менее в Украине не подтвердили эту информацию.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что пока ничего не знает о переговорах в Саудовской Аравии касательно завершения войны. Он заявил, что еще не обсуждалось, кто войдет в переговорную группу Украины.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, что Украина не будет иметь переговорщиков, которые представят ее в Саудовской Аравии. По его словам, Россия не хочет переговоров.

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