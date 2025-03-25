В Москве утверждают, что текст совместного заявления не был принят, поскольку причиной стала позиция Украины.

Россия и Соединенные Штаты не приняли совместное заявление по итогам очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что это произошло якобы из-за позиции Украины, передает российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

" Совместное заявление по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины", - утверждает Чижов, не уточнив детали.

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Переговоры Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры украинских и американских делегаций. После них министр обороны Рустем Умеров сообщил, что диалог был эффективным.

После переговоров представителей США и РФ, которые вчера продолжались целый день, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы встретиться с американскими коллегами.

По данным СМИ, переговоры представителей США и РФ, которые были сосредоточены на попытках достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Впоследствии в Кремле заявили, что содержание переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде не будут обнародовать.

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