По словам военного эксперта,нельзя говорить о переговорах, пока на территории Украины находятся оккупанты.

Военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал слухи о том, что США якобы могут "давить" на Украину, чтобы она пошла на переговоры с РФ. Он отметил, что любой призыв "договариваться" со страной-агрессором, пока она не вывела свои войска, является призывом к капитуляции.

В интервью УНИАН Свитан поделился своим мнением о том, что США якобы могут сократить поставки оружия для Украины, если она не пойдет на переговоры с РФ. Эксперт считает, что такие вопросы, если они вообще обсуждаются, могут быть поставлены только в кулуарах, но не медийно.

"Здесь вопрос к нашему руководству: если нашему военно-политическому руководству ставятся ультиматумы такого уровня, они просто должны это все озвучивать. И дальше уже украинское общество принимает это к сведению, как минимум. Все засланцы Путина всегда несут какую-то беду, ничего никто из них для Украины хорошего не принес – начиная от Меркель и заканчивая Салливаном (советник Байдена по нацбезопасности США - УНИАН), даже Папа Римский сюда включился", - отметил Свитан.

Также он подчеркнул, что любое предложение переговоров с РФ до вывода российских войск из Украины является принуждением к капитуляции. А потому пока хоть один российский солдат стоит на территории Крыма, Донбасса, на любой украинской территории, решение пойти на переговоры с агрессором будет равносильно капитуляции.

"Рассказы, которые были в марте 2022 года, когда наше политическое руководство уже согласилось отдать Крым и Донбасс россиянам, при чем по линии "Минска-2", и это было прописано в соглашениях… Кстати, некоторые говорящие головы и с ОП опять начали о них говорить, что, если переговоры, то на базе стамбульских договоренностей, еще и в составе той же группы. И такого рода заявления после визита Салливана в Киев начинают опять вызывать вопросы к нашему политическому руководству. Не вздумайте договориться с кем бы то ни было о сдаче украинской территории и капитуляции за спиной украинского народа!", - резюмировал Свитан.

Переговоры с РФ: что известно

Ранее УНИАН уже сообщал, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский комментировал вероятность переговоров с РФ. Тогда он отмечал, что у Путина "нет будущего", а потому диалог с ним невозможен. Помимо этого, Зеленский уточнил, при каких условиях готов вести переговоры с Россией:

"Референдумы стали точкой в этой истории. Они (РФ - УНИАН) могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года".

Не так давно издание Washington Post сообщило, что в США якобы просят Украину не отказываться от переговоров с РФ. После этого издание Politiko заявило, что Украина якобы смягчила позицию по переговорам с РФ после просьб из США.

На фоне всего этого в РФ продолжают говорить о том, что Кремль готов к переговорам и ждет "доброй воли" от Украины.

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