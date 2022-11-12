Штаты хотят ускорить оказание гуманитарной помощи Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что сроки и переговорные рамки с Россией зависят от решения Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса по итогам сегодняшней встречи Блинкена и Кулебы в городе Пномпень (Камбоджа).

Госсекретарь говорил о непоколебимом обязательстве Соединенных Штатов помогать Украине в деле ослабления последствий постоянных российских атак на критическую инфраструктуру, в том числе благодаря ускорению оказания гуманитарной помощи и увеличению усилий по подготовке к зиме.

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Также Блинкен и Кулеба подтвердили важность пролонгации черноморской зернового инициативы перед тем, как она должна прекратить свое действие 19 ноября, а также ее роли в поддержании глобальной безопасности продовольствия.

Они также обсудили сохранение эффективности на поле боя. Государственный секретарь подтвердил позицию, что "временные рамки и содержание любых рамок переговоров остаются за решением Украины".

Возможны ли переговоры с Россией - самые важные новости

Оккупанты в конце сентября под дулами автоматов провел свои "референдумы" на захваченных землях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей о "присоединении" к России.

После этого президент Владимир Путин попытался аннексировать украинскую территорию и столкнулся с осуждением со стороны почти всего мира.

Глава РФ также предложил Киеву переговоры, однако подчеркнул, что не собирается разговаривать об оккупированных украинских территориях.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев не будет договориться с нынешним российским президентом. Украинская сторона утверждала, что не собирается вести переговоры с Москвой, пока не будет освобождена вся наша страна.

После освобождения Херсона спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "достичь целей "спецоперации" (войны России против Украины - Ред.) можно мирными переговорами". Также он утверждал, что "переговоры невозможны в силу позиции украинской стороны".

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