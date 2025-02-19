В то же время дипломат видит и риски для Украины в переговорах россиян с американцами.

На встрече американской и российской делегаций в Саудовской Аравии речь шла не только об Украине, но и о стратегическом контроле над вооружением, энергоносителях, региональной безопасности на Ближнем Востоке, поэтому не стоит "разгонять волну зрады", что Украины на переговорах не было. Такое мнение Украинскому радио высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Он отметил, что "некоторые вещи были закрыты и не освещались на пресс-конференции", поэтому выводы следует делать по следующим действиям как американцев, так и Кремля.

"Мы видим, что американцы пытаются частично нормализовать свои отношения с Кремлем, в том числе и дипломатические. Это для нас риски, поскольку это могло бы быть результатом переговоров по справедливому миру, но отнюдь не предпосылкой для начала контактов. Тем более, что эти контакты фактически легализованы звонком Путина и Трампа", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

Он добавил, что эта встреча, которая длилась четыре с половиной часа, была не только о нас, но и о многих других аспектах: о стратегическом контроле над вооружением, об энергоносителях, о региональной безопасности на Ближнем Востоке, ценах на нефть и газ.

"Это еще одна часть реальности. Поэтому не нужно сразу разгонять волну предательства, что нас там не было с самого начала. Они договорились формировать команды в вопросах, которые непосредственно касаются нас. У Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) они давно уже сформированы", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что этап формирования команды для Украины "будет уже критический, чтобы это не происходило через нашу голову".

"Для нас любое сильное начало переговоров - это чтобы у нас была сильная позиция с Европой и США. Пока у нас ее нет, но это вопрос дней, когда мы должны ее попытаться сформировать. Внутри Европы есть очень непростые движения, что и как делать. Поэтому вызовы у нас огромные, но других вариантов нет", - подытожил экс-министр.

Оценки переговоров в Эр-Рияде

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, оценивая переговоры в Саудовской Аравии, отметил, что "США помогли Путину выйти из многолетней изоляции" и даже начали рассматривать Путина в качестве "жертвы".

В то же время издание The Telegraph отметило, впервые с начала войны в феврале 2022 года Зеленский оказался на обочине. Журналисты отметили, что первые новости с саммита говорят о том, что есть веская причина, почему россияне и американцы не пригласили на обсуждение Зеленского: обе делегации согласились с идеей проведения выборов в Украине до подписания любого мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: