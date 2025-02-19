То, что спецслужбы ФСБ РФ не смогли его убить, считается позором. Лучшая надежда, как теперь считает Кремль - это подтолкнуть Украину к выборам.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский был с визитом в Анкаре, в то время, как в Саудовской Аравии представители США и РФ собрались, чтобы обсудить войну в Украине.

Как пишет The Telegraph, невозможно было не подозревать, что настроение украинского президента было мрачным и его мысли были в другом месте. "Впервые с начала войны в феврале 2022 года Зеленский оказался на обочине", - написало издание.

Издание отметило, что были признаки того, что его влияние на Западе ослабевало еще до победы Дональда Трампа на выборах. Когда украинский президент посетил Капитолийский холм в сентябре 2024 года, он с трудом встречался с влиятельными чиновниками.

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Но на этой неделе в полной мере проявилось его игнорирование. "Пока украинский президент поднимался по ступеням гробницы Ататюрка, будущее его страны обрисовывалось в Эр-Рияде, где делегация США впервые встретилась с россиянами, чтобы обсудить завершение войны", - констатировало издание.

Журналисты отметили, что первые новости с саммита говорят о том, что есть веская причина, почему россияне и американцы не пригласили на обсуждения Зеленского. "Обе делегации согласились с идеей проведения выборов в Украине до подписания какого-либо мирного соглашения", - написало издание.

The Telegraph подчеркнул, что устранение Зеленского - это главная цел российского диктатора Путина, поскольку никто не сделал больше, чтобы помешать амбициям Кремля поработить Украину и сломить ее дух. "То, что спецслужбы ФСБ РФ не смогли его убить, считается позором. Лучшая надежда, как теперь считает Кремль - это подтолкнуть к выборам, вмешаться в них по обычной схеме и поставить промосковскую марионетку, которая подпишет унизительное мирное соглашение, от которого Зеленский наверняка откажется", - объяснили исход журналисты.

Но вот здесь-то попытки отстранить Зеленского и сталкиваются с трудностями. России сейчас не так просто повлиять на украинские выборы, как это было до войны. "Большинство населения плюется при упоминании имени Путина. Ненависть нельзя спровоцировать дезинформацией. Наиболее промосковские слои населения Украины проживают на Донбассе, уже оккупированном россиянами и, следовательно, не способном принимать участие в украинском избирательном процессе", - констатиовало издание.

Переговоры с РФ

В Вашингтоне назвали переговоры с российской стороной по поводу войны в Украине "монументальным шагом к миру".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация, включая президента США Дональда Трампа, также вела прямую переписку с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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