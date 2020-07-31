В Кремле пояснили ситуацию о желании России выйти из переговоров по Донбассу на уровне советников

Пресс-секретарь Путина прокомментировал опубликованное в украинских СМИ письмо замглавы администрации президента РФ Козака советнику канцлера Германии Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины.

В Кремле заявили, что Россия не намерена «сворачивать переговоры» по Донбассу, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжает работать на этом направлении.

Как передает собственный корреспондента УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и если это утверждается (в украинских СМИ – УНИАН) это является передергиванием», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

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На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что полномочия по ведению переговоров передаются от помощников глав-государств в МИДы «нормандского формата», Песков ответил: «В этой работе задействованы все - и помощники, и МИДы, и сами главы государств и Контактная группа».

Он подчеркнул, что работа на уровне помощников глав государств будет продолжаться.

Песков добавил, что не знает, что было опубликовано в украинских СМИ, но если действительно было опубликовано письмо Козака, то «это не самый правильный способ видения дел в плане очень сложных переговоров о теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

При этом он заверил, что Россия «была, есть и остается приверженной Минским договорённостям и считает, что Минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поиска путей урегулирования».

Как сообщалось, 30 июля интернет-издание Strana.ua опубликовало копию письма Козака, которое тот направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В письме, в частности, критикуется прорабатываемый в рамках переговоров документ. Подробности о нем не приводятся, однако Козак называет его бессодержательным и ничего не решающим.

«Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников № 4», - говорится в опубликованном изданием документе.

«Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», - сказано в письме.

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