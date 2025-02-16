Конгрессмен-республиканец призвал Европу стать 'неудобно агрессивной' ради мира в Украине

Креншоу считает, что Европе нужно заслужить место за столом переговоров.

Европейским лидерам необходимо оказывать более жесткое давление на российского диктатора Владимира Путина на фоне попыток США провести переговоры о завершении войны в Украине.

Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншоу в эфире передачи Face the Nation от CBS News.

"Если мы хотим победить, если мы хотим лучшего исхода для Украины, в конце этих мирных переговоров вы должны быть неудобно агрессивными", - сказал он.

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Отмечается, что Креншоу был в числе двухпартийной группы американских законодателей, которые в последние дни встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Они также заслушали специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлогга.

По словам Креншоу, Келлогг ясно дал понять, что в Украине необходимо установить прочный мир. Поэтому Киеву необходимо предоставить гарантии безопасности. Республиканец подчеркнул, что пока не определено, какими именно они будут, но добавил, что Европа должна быть "основным игроком".

"Перестаньте следовать нашему примеру и действительно возьмите на себя инициативу. Позвольте нам фактически сдерживать вас. Это была бы идеальная ситуация, и она значительно изменила бы динамику власти в отношениях с Путиным", - заверил Креншоу.

Республиканец заявил, что если европейские лидеры хотят получить место за столом переговоров, они должны заслужить его.

"Мы слушаем Зеленского. Я хочу прислушаться и к другим европейским лидерам, но я хочу, чтобы они были неудобно агрессивными, потому что это дает нам больше рычагов влияния, чтобы помочь Украине выйти из ситуации с лучшим результатом", - объяснил он.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отверг опасения Европы о том, что США и Россия договорятся о завершении войны между собой за спиной Европы и самой Украины. Он считает, что европейцы обиделись на "последовательность" позиции США.

Кроме того, в BBC сообщали, что делегация США уже сегодня отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку поделился, что американские чиновники отдельно разговаривают с украинскими официальными лицами.

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