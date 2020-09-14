Лидеры стран рассмотрят «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Видео вылета президентского борта Беларуси опубликовано в Telegram-канале TUT.by.

Как сообщает «БЕЛТА», переговоры Лукашенко и Путина пройдут в формате "один на один".

Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Лукашенко и Путин: союз диктаторов

Еще несколько месяцев назад Александр Лукашенко позволял себе критиковать Москву и обвинять Россию во вмешательстве в дела Беларуси. Но после начала масштабных протестов против Лукашенко все изменилось.

После начала акций протеста Лукашенко несколько раз говорил с Путиным. В то же время он начал утверждать, что ситуацию в стране расшатывают извне страны Запада, а Беларуси якобы угрожает НАТО. Он также договорился с Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией. Тогда же он отмети, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Путин не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги. По словам источников, российские власти была потрясены масштабами беспорядков в Беларуси. Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить приход оппозиционных сил к власти путем уличных акций.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Протесты в Беларуси разгонялись максимально жестоко. Силовики жестоко применяли спецсредства, жестоко избивали протестующих при задержании и в изоляторах. По официальным данным МВД, в ходе уличных акций погибли три человека. Правозашитники говорят о пяти.

Акции против Лукашенко в Беларуси проходят почти каждый день. На масштабных маршах протеста 13 сентября в Минске были задержаны более 400 человек.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: Дмитрий Захаров