Кремль заявляет об ориентированности Европы на "продолжение войны".

В Российской Федерации заявили, что это они ждут от Украины и Европы "ориентированности" на поиски мира.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков сказал журналистам, что содержание разговора Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа было передано Дональду Трампу, Вашингтон продолжает работать с Европой и Украиной:

"Конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны".

Переговоры США и России

Напомним, 11 апреля специальный посланник президента США Стив Уиткофф провел четырехчасовую встречу с Путиным в Санкт-Петербурге. Это была не первая встреча, посвященная обсуждению возможного мирного урегулирования войны.

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По сообщениям СМИ, Уиткофф заявил, что ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий". Его позиция вызвала споры среди американских чиновников и союзников США, поскольку она противоречит официальной позиции Украины относительно территориальной целостности.

Напомним, американский президент Дональд Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на фронте. Украинская сторона согласилась сразу, однако в Москве отказали ему.

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