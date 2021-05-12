Во время обыска у него дома нашли Коран и бутылку с настойкой лекарства "Мухомор".

Перед тем, как устроить расправу в гимназии №175 в российской Казани, 19-летний студент Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру.

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Сообщается, что около 09:00 он облил одну из дверей в доме селитрой, поджег ее и вышел. Огонь не разгорелся, поэтому уже после расстрела в гимназии следователи смогли провести у него обыск.

Помимо нескольких упаковок селитры дома у Галявиева также нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор». С собой же у Галявиева при обыске в школе кроме ружья «Хатсан Эскорт» нашли 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.

По информации Telegram-канала Lifeshot, дома у стрелка еще нашли: пять упаковок селитры, упаковку силикагеля, весы; часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.

Также сообщается, что шесть пострадавших при стрельбе в казанской школе учеников находятся в реанимации. Все они – в тяжелом состоянии.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Катерина Шварц