Цель обучить 1400 офицеров является частью усилий по ускорению зарубежных продаж военного оборудования.

Пентагон планирует усилить обучение своего корпуса офицеров, которые помогают осуществлять продажи оружия за границу, заявили высокопоставленные чиновники министерства обороны.

Как пишет издание The Wall Street Journal, это является частью усилий по сокращению бюрократических проволочек и ускорению продаж союзникам и партнерам, которые вместе с другими жалуются, что работа Пентагонв медлительна, громоздка и малоэффективна.

Дополнительное обучение включено в рекомендации, сделанные Пентагоном в ходе оценки его политики, процессов и процедур зарубежных военных продаж, которые рассматриваются как один из основных способов управления многими двусторонними отношениями США.

В течение 2022 финансового года Пентагон контролировал более 15 000 случаев продажи военного оборудования за границу на общую сумму более 679 миллиардов долларов. Но продажи и поставки оружия могут задерживаться на годы, вызывая раздражение даже у ближайших союзников. Один представитель Пентагона отметил, что, когда министр обороны Ллойд Остин выезжает за границу, его обычно спрашивают о военных продажах.

Эта оценка, одна из многих за последние годы, последовала за аналогичным обзором, опубликованным в мае Государственным департаментом, который является частью усилий правительства, направленных на то, чтобы сделать систему продаж вооружений за границу более гибкой и эффективной.

Обзор Пентагона, который является результатом работы целевой группы, созданной в прошлом году для изучения неэффективности, завершился списком из более чем 80 рекомендаций, многие из которых не имеют значения. Но в целом министерство обороны планирует приложить новые усилия, чтобы улучшить себя и помочь быстрее получить оружие в руки своих союзников, сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны.

Это включает в себя повышение уровня подготовки более 1400 офицеров, которые управляют двусторонними отношениями с зарубежными военными продажами в посольствах по всему миру. Эта подготовка будет более формализованной, обязательной и наравне с офицерами, прикомандированными к службе атташе по вопросам обороны, которая в течение многих лет готовила военнослужащих для зарубежных командировок.

Согласно документам, описывающим выводы оценки, Пентагон также будет работать над расширением мощностей оборонно-промышленной базы, чтобы сократить время, необходимое странам для получения своего оружия. По словам представителей министерства обороны, Пентагон также стремится лучше работать с Конгрессом и Государственным департаментом, чтобы постоянно совершенствовать процесс.

Однако некоторые из рекомендуемых улучшений, в том числе активизация формализованной подготовки офицеров, могут занять еще год или два, сказал чиновник.

Ответственность за зарубежные военные продажи по-разному несут Государственный департамент, Пентагон и Конгресс, который их утверждает. Законодатели, политические аналитики, представители промышленности и другие склонны жаловаться на то, что этот процесс в целом плохо служит интересам Америки за рубежом.

Несколько прошлых обзоров, проводившихся примерно каждые 18 месяцев в течение последних 20 лет, не привели к массовым изменениям внутреннего процесса.

Этот последний, по словам чиновника, отличается отчасти тем, что включает в себя результаты прошлых обзоров и попытки опираться на эти предыдущие усилия.

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