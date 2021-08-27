26 августа после первого взрыва представитель Пентагона заявил о еще одном – возле отеля "Барон".

Минобороны США подтверждает один взрыв возле аэропорта в Кабуле, который произошел у КПП 26 августа.

Об этом журналистам сообщил заместитель директора Генштаба по региональным операциям, генерал-майор Уильям Тейлор, цитирует CNN.

26 августа после первого взрыва представитель Пентагона заявил о еще одном – возле отеля "Барон", где ранее проживали британские военные.

Тейлор ответил, что у ворот аэропорта подорвался смертник.

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Взрыв произошел возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Автор: Яна Ставская