В США полицейские при задержании застрелили темнокожего мужчину с ножом (видео)

Полицейские прибыли на вызов и хотели задержать афроамериканца, но тот попытался скрыться.

В Соединенных Штатах в Луизиана полицейские застрелили темнокожего мужчину, который пытался с ножом ограбить магазин.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABC.

Отмечается, что офицеры прибыли на вызов и хотели задержать афроамериканца, но тот попытался скрыться. Полицейские применили электрошокер, но это не помогло. Вооруженный ножом злоумышленник решил зайти к другому магазин, а потому тогда против него открыли огонь.

Издание Fox News сообщает, что на попавших к ним видеозаписях можно расслышать не менее десяти выстрелов.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/6gI3rNU4FH — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 22, 2020

Личность погибшего уже установили. Им оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин. Его смерть зарегистрировали в больнице.

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Американский союз защиты гражданских свобод назвал произошедшее "ужасным случаем полицейского насилия в отношении темнокожего, приведший к смертельному исходу".

Организация требует расследовать убийство.

"Ни одна наша община не является безопасной, когда полиция может безнаказанно убивать людей или когда обычные столкновения перерастают в смертельную стрельбу", - говорится в сообщении исполнительного директора АСЛУ Луизианы Алана Одомса Хеберт.

Адвокат Бен Крамп, представляющий семью Пеллерин, назвал стрельбу "безрассудной".

"Причастные офицеры должны быть немедленно освобождены за их ужасные и роковые действия", - заявил Крамп.

Убийство Джорджа Флойда в США

Протесты в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейским. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержание мужчины. Массовые протесты и беспорядки по всей стране сопровождались столкновением с полицией, стрельбой, мародерством и введением во многих городах США комендантского часа.

Протестующие требуют реформировать полицию и уменьшить объемы ее финансирования на фоне вкладывать больше денег в другие сферы, которые годами страдают от недофинансирования. Также участники протестов требуют наказать полицейских за превышение полномочий, в результате чего пострадали или умерли люди.

25 июня Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный демократами законопроект о реформе полиции имени Джорджа Флойда.

Документ должен быть еще одобрен Сенатом, где большинством являются представители Республиканской партии. Учитывая это ряд аналитиков сомневается в его судьбе, поскольку республиканцы уже заявили, что выступают против радикальных реформ, а администрация Дональда Трампа предупредила, что тот наложит на законопроект вето.

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Автор: УНИАН