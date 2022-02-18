Оппозиционеры призвали коллег немедленно изменить курс и разрешить поставки в Украину товаров военного назначения.

В парламенте Германии отклонили предложение предоставить Вооруженным Силам Украины оборонительное оружие на фоне растущей угрозы полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет Европейская правда.

Инициатива немедленно отправить Украине оружие поступила от председателя парламентской оппозиционной силы ХДС/ХСС Фридриха Мерца во время слушаний по поводу отношения Запада к политике России.

Оппозиционеры призвали коллег немедленно изменить курс и разрешить поставки в Украину товаров военного назначения и оружия для самообороны.

Они назвали устаревшей позицию по воздержанию от поставок оружия Украине на фоне переговоров в "нормандском" формате, поскольку Россия наращивает войска на границе с соседом.

В ХДС/ХСС пояснили, что из-за своей идеологической позиции новое федеральное правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора" в Альянсе.

Парламентарии призвали коалиционное правительство не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".

По мнению оппозиционного блока, нынешняя политика правительства ФРГ вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС, а также у соседей и дружественных государств.

Депутаты ХДС/ХСС потребовали от федерального правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.

Как отмечает издание, поддержки эта инициатива в парламенте не нашла. Все остальные парламентские группы отклонили заявление ХДС/ХСС.

Германия была раскритикована европейскими партнерами после того, как публично заявила об отказе поставлять Украине оборонительное оружие на фоне растущей угрозы вторжения России.

Кроме того, ФРГ также блокирует передачу оружия немецкого производства Украине своими союзниками по НАТО.

Поставки оружия, по мнению МИД Германии, могут спровоцировать Москву к эскалации. Вместе с тем, Берлин решил отправить Украине так называемое несмертоносное вооружение, в частности, в виде 5 тысяч защитных шлемов.

Вас также могут заинтересовать новости: