Ребенок умер в больнице из-за тяжелой травмы головы.

Шестилетнего мальчика из Англии до смерти замучили его родной отец и мачеха. Над ребенком всячески издевались и снимали это все на видео.

Об этом пишет New York Post.

29-летнего Томаса Хьюза и 32-летнюю Эмму Тастин подозревают в убийстве шестилетнего Артура Лабинджо-Хьюза. По данным правоохранителей, у погибшего малыша обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, которая оказалась не совместима с жизнью. При этом перед смертью над ребенком постоянно издевались собственные родители.

Мачеха мальчика Эмма Тастин снимала на видео то, как ребенок мучился. Она с родным отцом Артура оставляла его спать на полу в коридоре, морила голодом, оставляли одного в комнате до 14 часов и не переодевала по несколько дней.

Читайте такжеВ Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели бабушку (фото, видео)На видео, которое было снято перед смертью мальчика, видно Артур просыпается и пытается то ли убрать одеяло, то ли взять с собой, но ребенок буквально валится с ног. При этом в полиции указали, что на малыше комбинезон, который на него надели пять дней назад.

Кроме того, на других роликах слышно, что Артур плачет и повторяет: "Меня никто не будет кормить", "Папа выбросит меня в окно", "Меня никто не любит".

Согласно материалам дела, 16 июня Эмма Тастин до смерти забила малыша. Спустя 13 минут позвонила в экстренную службу спасения и заявила, что ребенок якобы упал и ударился головой об пол, но уже "чуть дышит".

На момент прибытия врачей малыш лежал на спине, а его губы уже посинели. Он умер на следующий день в больнице из-за "травмы головы, причиненной ему взрослым человеком". Выяснилось, что Артура часто били головой о твердую поверхность. По мнению врачей, помимо физических пыток, ребенок подвергался и психологическому насилию.

У малыша в организме нашли невероятное количество соли - больше шести ложек. При этом все его тело было в синяках - около 130 гематом.

Читайте такжеНа Днепропетровщине избита до смерти 4-летняя девочка: задержан ее отецОтец Артура не признал свою вину в убийстве, но сознался в безответственности. Именно он привез Артура в дом к Эмме Тастин за три месяца до трагедии. Мать ребенка, 26-летнюю Оливию Лабинджо-Хелкроу, ранее приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство.

В свою очередь бабушка Артура обращалась в социальные службы и полицию из-за синяков на его теле, но никто должным образом не отреагировал.

Как ранее сообщал УНИАН, суд в Днепропетровской области вынес приговор горе-матери, которая забила до смерти четырехлетнего сына. Женщина проведет в тюрьме следующие девять лет.

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Автор: Анастасия Горбачева