Натали Бекварт стала одним из заместителей секретаря Синода епископов.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину в Синод епископов.

Француженка сестра Натали Бекварт стала одним из заместителей секретаря архиерейского Синода, об этом сообщает Vatican News.

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Она имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в Католической церкви.

Сама сестра Бекварт заявила, что будет помогать секретарю Синода в его работе и сопровождать его. Она подчеркнула, что ее назначение означает «доверие к женщинам в церкви».

По ее словам, во время последнего Синода было много просьб о назначении женщин на руководящие должности.

Папа Франциск и ослабление целибата

12 февраля 2021 года стало известно о том, что Папа Римский Франциск по итогам синода относительно региона Амазонии не одобрил предложений епископов касательно ослабления целибата (запрета жениться) для местных священнослужителей.

12 февраля Ватикан обнародовал заключительный документ синода. В нем понтифик призвал привлекать к деятельности Католической церкви в Амазонии больше миссионеров и женщин.

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Автор: УНИАН