Папа Римский Франциск во время рождественского послания вспомнил о конфликте на Донбассе.
Об этом сообщает Vatican News.
В полдень, 25 декабря, через видеотрансляцию, которая велась из Зала благословений, Понтифик обратился к Риму и миру с рождественским посланием "Urbi et Orbi".
"Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, также как в восточных регионах Украины, и содействии диалогу, как единственному пути, ведущему к миру и примирению", - говорится, в частности, в послании.
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Напомним, в Ватикане прошла рождественская месса с участием Папы Франциска. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось с ограниченным количеством приглашенных.
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