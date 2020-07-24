Financial Times: Богачи скупают частные острова, чтобы спрятаться от коронавируса

Спрос на такие частные "убежища" растет, несмотря на то, что глобальная экономика переживает рецессию.

С нетронутыми пляжами, коралловыми рифами и 12 гектарами пышного тропического сада остров Маи в Республике Фиджи может стать идеальным местом, чтобы "залечь на дно" и переждать пандемию коронавируса. И за несколько миллионов долларов он может быть ваш.

Остров доступен на рынке недвижимости чуть более чем за 4 миллиона долларов. Он может стать одним из морских "убежищь", которые очень богатые люди покупают в последнее время, чтобы спрятаться от COVID-19. Об этом пишет Financial Times.

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Южная часть Тихого океана, Карибский бассейн и отдаленные уголки США и Европы среди самых популярных направлений, согласно данным агентов по недвижимости, которые стараются удовлетворить стремительный рост спроса на частные убежища на фоне углубления глобальной рецессии. Основатель Platinum Luxury Auctions Тейлор Леснок, который организовал онлайн-продажу острова Маи в воскресенье, сказал, что пандемия заставила людей переоценить свою жизнь и позволить себе вещи, о которых они давно фантазировали, но сдерживались.

"Владение островом уже давно считается престижным и желанным. Но оно всегда было красивой мечтой. Однако, из-за COVID-19 такая собственность начинает казаться все большему количеству людей более практичной. Поскольку люди пытаются найти личное пространство для себя и держать дистанцию от других", - пояснил Леснок.

Financial Times замечает, что не только райские тропики с прекрасной погодой привлекают богачей. Таинственный покупатель на прошлой неделе купил остров Хорс-Айленд площадью 62 гектара, который лежит на юго-западе от побережья Ирландии. Покупка обошлась в 5,5 миллионов евро. Кроме большой главной резиденции на Хорс-Айленде также построено шесть гостевых домов, теннисный корт, площадка для вертолета и много места для кого-то, кто хочет придерживаться максимального социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

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"Очевидно, что в головах этих людей, которые могут позволить себе такую недвижимость за много миллионов евро, зародилась мысль, что они могут просто убежать и самоизолироваться", - сказал эксперт Colliers International Каллум Бейн, который помог продать Хорс-Айленд.

Он признался, что не знает наверняка мотивов покупателя. Однако, Бэйн заметил, что остров раньше служил аграрным целям. Это означает, что новый владелец сможет выращивать для себя продукты и находиться длительное время на самообеспечении, если захочет. Остров расположен неподалеку от аэропорта города Корк. Это тоже привлекательная деталь для владельцев частных самолетов.

Но пандемия коронавируса создала сложные препятствия для путешествий людей, которые бы хотели переселиться на острова, даже для тех, у кого есть частный транспорт. Много стран включая Японию, Новую Зеландию и Австралию закрыли свои границы для нерезидентов. Таким образом, богачи часто не могут даже осмотреть остров, который собираются купить. Новый владелец Хорс-Айленда купил его без предварительного осмотра. Потенциальные покупатели острова Маи не смогут ступить на его территорию до завершения покупки.

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"Мы продали несколько не таких дорогих островов в Скандинавии и Канаде недавно. И покупатели только видели их на фото", - сказал немецкий бизнесмен Фархад Влади, который продал более 3 тысяч островов за свою 50-летнюю карьеру.

"Но в целом люди хотят посетить дорогие острова, прежде чем покупать их", - добавил он.

Влади согласился, что пандемия COVID-19 усилила спрос на такую недвижимость. Однако, он отметил, что очень богатые обычно отдают предпочтение аренде таких убежищь из соображений безопасности, особенно если они знаменитые люди. Влади также подчеркнул, что владеть островом - не такая уж и недостижимая мечта.

"Не нужно быть миллиардером, чтобы купить остров. Если вы можете себе позволить очень хороший автомобиль, вы можете купить и такую землю", - сказал он.

Например, небольшой остров у побережья Финляндии недавно был продан через компанию Vladi Private Islands менее чем за 100 тысяч евро. Но с другой стороны греческий остров площадью 445 гектаров посреди Ионического моря купили за 45 миллионов евро.

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