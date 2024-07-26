В МИД Румынии напомнили, что нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями.

Из-за падения обломков российского "шахеда" на территорию Румынии в МИД страны вызвали представителя РФ.

Как отметили в ведомстве, представитель Министерства иностранных дел передал решительный протест румынских властей и осудил неоднократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, требуя их немедленного прекращения

В МИД Румынии напомнили, что нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями, а также назвали безответственными военные удары РФ, в том числе в непосредственной близости от границы. Отмечается, что такие атаки ставят под угрозу национальную безопасность страны.

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"В более широком плане была подчеркнута исключительная ответственность Российской Федерации в результате агрессии против Украины за серьезное ухудшение среды безопасности в Черном море", - говорится в заявлении.

Падение на территории Румынии обломков "шахедов": что известно

В ночь на 25 июля на территории Румынии нашли обломки дрона типа Shahed 131/136 на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил.

На фрагментах, фото которых обнародовали румынские СМИ, четко видна надпись на русском: "Не браться".

Военный эксперт Иван Ступак предположил, какой может быть реакция на падение на территории Румынии обломков "шахедов". По его словам, румыны, возможно, смогут сделать то, что не решились сделать поляки - "сбивать любое российское лохмотья, которое летит в направлении Румынии еще над территорией Украины".

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) не видят в обломках ударных БпЛА Shahed-131/136, упавших на территории Румынии, признаков преднамеренного нападения, но называют действия России безответственными и потенциально опасными.

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