В Альянсе не видят в инциденте признаков преднамеренного нападения.

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) не видят в обломках ударных БпЛА Shahed-131/136, упавших на территории Румынии, признаков умышленного нападения, но называют действия России безответственными и потенциально опасными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Альянса.

"Хотя НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-то преднамеренное нападение России на территорию союзника, эти действия безответственны и потенциально опасны", - сказал собеседник издания.

При этом он добавил, что в последние дни НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе.

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Падение на территории Румынии обломков "шахедов": что известно

В ночь на 25 июля на территории Румынии нашли обломки дрона типа Shahed 131/136. Они были обнаружены неподалеку от пограничного города Плауру, расположенного на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил.

Обломки были обнаружены после дронового удара по югу Украины во время обследования побережья реки Дунай румынскими военными. На фрагментах, фото которых обнародовали румынские СМИ, четко видна надпись на русском: "Не браться".

Военный эксперт Иван Ступак рассказал, какой может быть реакция на падение на территории Румынии обломков "шахедов". По его словам, румыны, возможно, смогут сделать то, что не решились сделать поляки - "сбивать любое российское лохмотья, которое летит в направлении Румынии еще над территорией Украины".

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