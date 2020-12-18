Во время пандемии коронавируса российский президент кажется еще более отстраненным от исполнения своих обязанностей, чем раньше.

Президент России, кажется, потерял весь энтузиазм. Это усиливает сплетни о том, как долго он вообще хочет оставаться в Кремле. Во всем виновата пандемия или ему и вправду надоело быть президентом?

Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung. Это был тяжелый год для тех, кто пристально следит за Кремлем. У таких экспертов было еще меньше предметов для наблюдения, чем обычно. Владимир Путин уже несколько месяцев руководит Россией из своего рабочего кабинета. Темно-коричневый стол, флаг России, три телефона и большой экран для телеконференций - в таких условиях простора для интерпретаций мало.

Поэтому приходится цепляться за мелкие детали. Во время конференции по коронавирусу Путин истошно катает ручку по столу? Это точно знак того, что у него окончательно исчезло желание управлять страной. Во время редкой прогулки по Красной площади он хромает на одну ногу. И это дает повод для подозрений, что у него болезнь Паркинсона.

Читайте такжеAtlantic Council: Распад СССР до сих пор продолжаетсяСистемы, которые опираются на полуправду и держат напрочь все в тайне, сами провоцируют на такие попытки читать знаки. При этом в России чаще всего размышляют над тем, как долго Путин собирается еще оставаться у власти.

"В 2020 году выдумки подогрели два закона. Один из них позволяет Путину оставаться в кресле президента России до смерти. А другой защищает его в том случае, если он все же захочет покинуть Кремль раньше", - говорится в статье.

Несколько недель назад бывший преподаватель Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей рассказал, что Путин якобы пообещал своей семье о планах уйти в отставку в январе. Однако, Соловей и раньше рассказывал сомнительные теории, в которых российскому президенту приписывали различные болезни, инсульт и внебрачных детей.

Путин среди лидеров государств в мире, которых охраняют наиболее строго. Во время пандемии это делает его еще более отстраненным. Те, кто хотят сейчас с ним встретиться, проходят двухнедельный карантин. Журналистам запрещено его сопровождать. Рабочий кабинет Путина стал бункером, даже его придворные корреспонденты из программы "Москва. Кремль. Путин" показывают постоянно архивные кадры или президента за письменным столом.

Читайте такжеПутин: Россия будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса"При этом, в России теперь никто даже не знает наверняка, где именно стоит этот стол. Издание Proekt.media недавно сообщило, что Путин обустроил себе в Сочи такой же рабочий кабинет как и в московской резиденции", - пишет издание, добавляя, что это было сделано для того, чтобы никто не догадался о пребывании российского президента на побережье Черного моря, а не в столице. Такие зеркальные трюки вполне в духе Кремля.

Но с начала пандемии коронавируса все равно создавалось впечатление, что Путину надоело быть президентом. В чем причина?

"Думаю, он уже неоднократно думал о том, уйти ему или нет. Президент стал заложником своего окружения. А оно не хочет, чтобы он уходил", - считает бывший советник Путина Глеб Павловский.

Издание признает, что тезис о "заложнике системы" Путине довольно распространен. Если бы конец его правления появился на горизонте, в Кремле начались бы войны. Поэтому он сделал так, чтобы остаться в кресле до 2024 года. Иначе, как сам Путин как-то сказал, "года через два на многих уровнях власти начнут искать возможных преемников". Поэтому Конституцию РФ изменили, чтобы его намерения так и остались неизвестными.

По словам Павловского, Путин на самом деле никогда ничего не планирует. Он всегда импровизирует на ходу. А то, что журналисты и общество тщательно за ним следят, - это проблема.

"Путин становится сверхчеловеком, который все время что-то планирует, плетет интриги и тому подобное. Самая большая тайна в том, что у него нет плана", - говорит Павловский.

Читайте такжеЖурналисты показали роскошную жизнь бывшего зятя Путина (видео)В свою очередь, политолог Татьяна Становая указала на то, что российский президент все больше отходит от текущей политики. Он лишь изредка принимает решения сам. Но не потому, что не может, а потому что не хочет. Она утверждает, что аппарату правления в Кремле не хватает не только видения будущего, но и руководства. Российская элита всегда была расколота. Но из-за того, что Путин сам изолируется от всех, эти трещины углубляются и становятся проблемой.

В результате, большие проблемы остаются без решений. Экономический кризис, пандемия коронавируса, протесты в Беларуси, протесты на Дальнем Востоке России, плохие отношения с ЕС и тому подобное. Кремль затыкает дыры репрессиями. Он испытывает новые методы фальсификации выборов, сокращает возможности проводить протесты, наделяет полицию новыми полномочиями и продолжает душить оппозицию. Не важно, как долго Путин будет у власти. Его параноидальная система будет жить дальше.

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Перевод: Лесь Дымань