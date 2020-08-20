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Личный врач Навального приняла предложение Кремля

19:19, 20 августа 2020
Мир
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У Навального приняли предложение Кремля / фото REUTERS

Лечащий врач росийского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева откликнулась на предложение Кремля касательно помощи с его отправкой на лечение за границу.

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Ранее в Кремле отреагировали на госпитализацию Навального с симптомами тяжелого отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза», - написала в связи с этим Васильева у себя в Twitter.

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Автор: Дмитрий Захаров

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