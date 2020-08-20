Личный врач Навального приняла предложение Кремля
Лечащий врач росийского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева откликнулась на предложение Кремля касательно помощи с его отправкой на лечение за границу.
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Ранее в Кремле отреагировали на госпитализацию Навального с симптомами тяжелого отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж в условиях закрытых границ.
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза», - написала в связи с этим Васильева у себя в Twitter.
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- Представитель Навального полагает, что его отравили чем-то, подмешанным в чай. В аэропорту один из пассажиров сфотографировал политика со стаканчиком в руках.
- Медики пока не поставили точный диагноз Навальному. Известно, что он находится в коме, но его состояние пока что стабилизировано.
- В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.
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