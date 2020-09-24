В штабе политика убеждены, что за решением стоит друг Путина.

Квартиру российского оппозиционера Алексея Навального арестовали.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь его штаба Кира Ярмыш.

Это связано с компанией Московский школьник, которая принадлежит "повару Путина" Евгению Пригожину.

«27 августа, за неделю после отравления Навального, приставы объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же арестовали и счета Алексея Навального", - пояснила Ярмыш.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Что предшествовало?

В рамках иска "Московского школьника" ранее были арестованы счета главы Youtube-канала "Навальный LIVE" Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

Вследствие этого ФБК был вынужден перейти на новое юридическое лицо.

Суд требовал взыскать с Соболь и ФБК 88 миллионов рублей. Именно в такую сумму он оценил упущенную выгоду "Московского школьника" из-за разрыва поставки на питание.

В 2017 году Соболь выпустила расследование, в котором доказала, что вспышка дизентерии в школах и детских садах Москвы связана с некачественным питанием, поставленным компанией Пригожина. Однако суд встал на сторону Пригожина и арестовал счета журналистов.

Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику «Шарите».

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

15 сентября пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Россию.

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Автор: Яна Ставская