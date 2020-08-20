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"Пациент не дал согласие на посещение": к Навальному в коме не пустили жену (фото)

15:19, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали в Омске / Фото REUTERS

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Анастасию Васильеву (врач Навального - УНИАН) не пропускают без решения службы безопасности. Потому что это "медицинское учреждение"", - сообщила Ярмыш.

По ее словам, к Навальному не пускают даже его жену.

"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - рассказала пресс-секретарь.

По словам Ярмыш, паспорт Юли Навальной оказался недостаточным основанием для посещения, т.к. "без свидетельства о браке не следует, что она жена".

К Навальному не пропускают его жену / фото Кира Ярмыш, Twitter

Между тем, в больнице, где лежит Алексей Навальный, находится много правоохранителей.

"Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - рассказала Ярмыш.

В реанимации, где лежит Навальный, много правоохранителей / фото Кира Ярмыш, Twitter

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Автор: Екатерина Лиманская

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