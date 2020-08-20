"Пациент не дал согласие на посещение": к Навальному в коме не пустили жену (фото)
В Омскую больницу, где сейчас находится Алексей Навальный, приехали жена и личный врач Навального. Однако они не могут попасть в палату.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Анастасию Васильеву (врач Навального - УНИАН) не пропускают без решения службы безопасности. Потому что это "медицинское учреждение"", - сообщила Ярмыш.
По ее словам, к Навальному не пускают даже его жену.
"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - рассказала пресс-секретарь.
По словам Ярмыш, паспорт Юли Навальной оказался недостаточным основанием для посещения, т.к. "без свидетельства о браке не следует, что она жена".
Между тем, в больнице, где лежит Алексей Навальный, находится много правоохранителей.
"Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК", - рассказала Ярмыш.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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