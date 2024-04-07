Этому мешает не только нерешительность Запада, но и украинское законодательство.

Отправка западных войск в Украину кардинально изменит все подходы к этой войне, но пока это вопрос скорее теоретический, ведь Запад не готов морально, а для Украины это будет иметь юридические сложности. Об этом в интервью "Эспрессо" рассказал Егор Чернев - заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады и глава постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон дал ход этой дискуссии в первую очередь, ориентируясь на французские внутриполитические причины и желая сделать Францию лидером Европы на фоне потери Германией этого лидерства.

"Очень показательно, что некоторые страны отреагировали, что они не исключают также такого развития событий и такого рода помощи для Украины. Но опять же, не будем обманываться - завтра французских солдат в Украине не будет", - подчеркнул Чернев.

Видео дня

По его словам, если вдруг Макрон таки решится отправить французские войска в Украину, это поставит сразу несколько вопросов в чисто юридической плоскости. Во-первых, возможно, на это понадобится разрешение НАТО, ведь Франция является членом оборонного альянса.

Во-вторых, украинское законодательство в принципе не позволяет размещение иностранной базы на территории Украины. Чернев напомнил, что каждый раз, когда в Украине проходили военные учения с участием иностранных военнослужащих, или когда в украинские порты просто заходили иностранные военные корабли - для этого приходилось принимать специальный временный закон.

Впрочем, по крайней мере в НАТО, возможность отправки войск в Украину полностью не включают, говорит депутат. По его словам, военный руководитель альянса Роберт Бауэр уклонился от ответа на прямой вопрос о том, может ли организация просто запретить Макрону отправлять свои войска в Украину.

"Все же национальная армия подчиняется национальным решениям, то есть это не решение Альянса, они не могут запретить Франции принимать решения по применению армии. Но, опять же, отсутствие прямого ответа "нет" также говорит о том, что такие варианты рассматриваются, то ли под зонтиком НАТО, или без, но, возможно, что национальные страны, правительства смогут принять самостоятельно такое решение", - убежден Чернев.

Перспектива отправки западных войск в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, СМИ назвали четыре потенциальных направления в Украине, где Франция гипотетически может разместить свои войска. В частности речь идет об опосредованной обороне отдельных направлений.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский считает уместным появление в в Украине западных военных инструкторов. Это бы позволило значительно ускорить тренировки украинских солдат, которых сейчас приходится отправлять за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: