Премьер Франции закончил свою речь словами "Слава Украине".

Национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, которая включает двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами стран ранее.

Как пишет Le monde, в среду вопрос должны обсудить в Сенате. Уже в четверг, 14 марта, президент Эммануэль Макрон выступит с речью о войне в Украине на телевидении.

Перед голосованием французский премьер Габриэль Атталь заявил о переломном моменте в конфликте, отметив, что победа России несет "реальные опасности для повседневной жизни французского народа". По его словам, воздержаться от голосования - это как убежать от ответственности перед историей.

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Ультраправое "Национальное объединение" воздержалось. Марин Ле Пен раскритиковала заявления Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину, а также введение санкций против России. Леворадикальная партия "Непокоренная Франция" проголосовала против. Также они выступают против принятия Украины в ЕС и НАТО.

Что известно о гарантиях безопасности от Франции:

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию.

В Париже он подписал с Эммануэлем Макроном соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Согласно этому документу, Франция поможет стране в защите от российской агрессии, а также в восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

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