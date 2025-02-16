Европа должна определиться, с какой целью она может прислать войска в Украину.

Теоретически Европа способна отправить в Украину контингент в 100 тысяч военных, который был бы немалым фактором сдерживания для Москвы. Но западным лидерам остро не хватает политической решимости. Об этом в интервью "Суспільне" рассказал Дэвис Эллисон, аналитик Центра стратегических исследований в Гааге.

"Если говорим о патрулировании, обслуживании определенных объектов, 100 тысяч - не выглядит невозможной цифрой. В целом 100 тысяч - это настоящие силы сдерживания. Это бронетанковые бригады, артиллерийские подразделения, средства разведки. Из этих 100 тысяч, возможно, от 25 000 до 30 000 будут боевыми подразделениями. Остальные - поддержка и материально-техническое обеспечение, разведка, медицинское обеспечение и т.д.", - объясняет он.

По словам Эллисона, ключевой момент здесь - потребность в четком представлении о том, какова цель размещения этих войск. По мнению аналитика, Западу критически не хватает такого представления.

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"Проблема западной Европы - существенный разрыв между заявлениями и действиями. С 2014 года ее реакция - особенно крупных стран, таких как Франция или Германия - была такой: много риторики, возможно, определенной дипломатической поддержки, но - никаких войск. И это до сих пор так", - подчеркнул он.

Если говорить о европейской военной миссии, то страны Восточной Европы более склонны к этому, но они не пойдут на такой шаг без Германии, Франции и Великобритании, говорит аналитик. Зато в рамках НАТО такая миссия не может состояться без согласия США.

"Если Штаты не хотят чего-то, что мог бы сделать Альянс, этого не произойдет. В то же время все же есть определенное признание того, что угроза Украине является ощутимой для французов, немцев, британцев. Думаю, их следующий шаг - превратить это признание в нечто более значимое", - считает Эллисон.

Западные миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, международный контингент, который может быть развернут для поддержания мира вдоль линии разграничения, должен составлять 100-150 тысяч европейских военных.

Между тем группа европейских стран тайно уже работает над планом отправки своих военных в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное соглашение с Россией. План разрабатывают Великобритания и Франция, но других подробностей пока нет.

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