Кремлевский шут традиционно продолжил пугать ядерной войной.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал документ договора безопасности для Украины "прологом к Третьей мировой".

Бывший президент РФ в своем Telegram начал угрожать НАТО и заявлять, что "украинским нацистам гарантий никто не даст".

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никаких "гарантий" украинским нацистам не даст. Ведь это почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО - то самое дерьмо, только вид сбоку. Поэтому - страшно.

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Если продолжится накачка киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, привлекая в него новых участников", - пишет Медведев.

В конце кремлевский шут традиционно попугал ядерной войной:

"Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавится бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", - добавил Медведев.

Ранее экс-президент России "наехал" на Германию, которую назвал "врагом".

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