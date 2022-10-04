Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сказал, что Штаты имеют четкий план действий в случае, если РФ применит против Украины ядерное оружие. В частности, по его словам, Вашингтон приватно "на очень высоком уровне" сообщил Москве о вероятных последствиях. Также, согласно публикациям американских СМИ, США уже в течение нескольких месяцев присылают в Москву частные сообщения с предупреждением о серьезных последствиях, которые могут возникнуть после использования ядерного оружия.

Однозначно, неизвестно, что именно американцы пытаются донести до россиян. Эту информацию держат в секрете. Но очевидно, что единственный метод не допустить нанесения ядерного удара - это диалог.

Вероятно, США сегодня пытаются донести до агрессора, во-первых, что ядерным ударом он не достигнет никакой выгоды. Во-вторых, удар будет иметь абсолютно неприемлемые последствия для агрессора лично. Фактически любая, по его мнению, "победа" обернется катастрофическими последствиями для России.

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В экспертном кругу на Западе продолжается дискуссия о том, что именно может действительно остановить Российскую Федерацию: от тотальных санкций до нанесения удара в ответ.

Американские политологи всерьез рассматривают такой вариант, что США могут нанести удар высокоточным оружием по российской базе, с которой был нанесен ядерный удар по Украине. Насколько это коррелируется с предупреждениями от Белого дома, неизвестно. Но дискуссия именно такая.

Речь не идет о ядерном ударе США по России. Но любой удар будет неприемлемым для Владимира Путина. Ведь это будет означать официальное начало войны РФ с США и НАТО. И Путин понимает, что такое начало может легко перейти на ядерный уровень.

Дело в том, что президент Российской Федерации воспитан в советской культуре, где ядерное оружие считалось инструментом политического давления. Именно так он себя и ведет. Почти все его речи основываются на угрозах, запугивании и принуждении. Итак, суть ядерного оружия - не в ведении войны.

Даже если чисто теоретически рассматривать вариант нанесения удара по какому-то небольшому городу, чтобы, скажем, напомнить человечеству масштаб ядерных грибов, сложно сказать, готов ли Путин на это пойти. Ведь это будет означать демонстративный удар-геноцид. Более того, если РФ применит ядерное оружие, а это не поможет в достижении целей, то козырей у Владимира Путина больше не останется.

Но его главная цель – заставить врага делать то, что ему нужно. В частности сейчас одна из целей Путина — убедить Запад прекратить помогать Украине, намекая, что иначе он нанесет ядерный удар.

Поэтому, если бы Россия действительно хотела применить ядерное оружие, то преимущественно для того, чтобы заставить Украину пойти на уступки и подписание мирного соглашения. Речь может идти о, например, требованиях РФ к Украине отвести войска с определенной территории. Чтобы усилить убедительность угроз, РФ было бы достаточно одного ядерного взрыва. То есть, мол, если не выполните наших требований, следующим будет, например, Киев – "мы не шутим". Ведь все понимают, что даже один удар приведет к катастрофе всемирного масштаба.

Именно так стоит рассматривать возможные намерения Кремля в отношении вероятных ударов по группировке украинских войск. А не в том смысле, что сейчас россияне могут обстрелять ядерными боеголовками всю линию фронта. Это невозможно. Во-первых, линия фронта довольно большая, а нанесение одного ядерного удара для Путина ничего не даст. Во-вторых, в случае нескольких ядерных ударов по линии фронта, на саму Россию поплывут такие тучи, что население РФ в приграничных городах погибнет от лучевой болезни.

Полина Синовец, руководитель Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия