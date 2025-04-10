Из-за войны в Украине 2024 год оказался рекордным годом для продажи американских вооружений.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля подписал указ, направленный на ускорение продажи вооружений иностранным покупателям. Указ, получивший название "Реформирование зарубежных оборонных продаж для повышения скорости и подотчетности", имеет целью "обеспечить предсказуемую и надежную доставку американской продукции". Об этом сообщает Breaking Defense, ссылаясь на текст приказа, который обнародовал Белый дом.

"9 апреля президент подписал указ о реформировании американской системы внешних оборонных продаж. Этот указ приказывает Государственному департаменту и Министерству обороны повысить скорость и подотчетность, принимая меры вместе с промышленностью для сокращения задержек, повышения эффективности и усиления способности союзников быстрее получать критические оборонные технологии", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента.

Отмечается, что приказ появился после многолетних усилий, которые направлены на реформирование сложного процесса продажи оружия иностранным покупателям.

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"На фоне войны в Украине и роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе 2024 год оказался рекордным годом для продажи американских вооружений, когда общий объем заказов превысил 100 миллиардов долларов - хотя неизвестно, сохранится ли эта динамика, поскольку традиционные американские союзники ставят под сомнение свои отношения с Вашингтоном", - анализируют в Breaking Defense.

Также приказ направлен на "сокращение правил и норм", регулирующих операции с вооружениями. К примеру, путем "переоценки" ограничений на товары категории I в рамках многостороннего "Режима контроля за ракетными технологиями". Кроме того, указ поручает государственным секретарям и министрам обороны составлять и ежегодно обновлять "список приоритетных партнеров для передачи обычных вооружений", а также "приоритетные конечные товары".

В то же время министры должны также обновлять перечень товаров оборонного назначения, которые могут быть куплены только по процедуре FMS (процедура FMS начинается с того, что международный партнер проводит анализ угроз, исходя из целей своей национальной безопасности. Во время этой оценки международный партнер, как правило, рассматривает материальные и нематериальные решения для устранения недостатков миссии - УНИАН).

"Директива Белого дома предусматривает и другие изменения, которые, вероятно, будут одобрены промышленностью, такие как создание метрик подотчетности, закладка экспортных возможностей на ранней стадии разработки программы и даже создание электронной системы, которая может "отслеживать все запросы на получение экспортных лицензий ГКС и текущие усилия FMS в течение всего жизненного цикла дела"", - добавляют в материале.

В свою очередь приказ призывает к "усилению распределения бремени между членами Альянса", к примеру, путем покрытия расходов на производство и усиления способности членов НАТО "достигать целей в сфере сил и средств самостоятельно, без постоянной поддержки со стороны Соединенных Штатов".

В то же время после обнародования такого указа некоторые представители промышленности одобрительно отозвались о нем.

"Мы рады видеть, что президент Трамп делает эти долгожданные шаги в направлении реформирования процесса FMS, а также усилия, направленные на привлечение индустрии к решению этих важных вопросов. Существует множество вопросов, которые его администрация может решить быстро, и этот президент, похоже, движется именно в этом направлении", - заявила вице-президент по связям с правительством компании General Atomics Aeronautical Systems Никола Джонсон.

Президент и главный исполнительный директор торговой группы Ассоциации аэрокосмической промышленности Эрик Фаннинг подчеркнул:

"Сегодняшний указ о пересмотре системы оборонных продаж является долгожданным шагом, поскольку американская промышленность продолжает поддерживать внешнеполитические цели нашей страны, обеспечивать лучшие возможности и создавать высокооплачиваемые рабочие места здесь, дома".

Помощь США для Украины - последние новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сейчас военная помощь США для Украины значительно уменьшилась, поэтому он проанализировал, может ли Европа перекрыть эту помощь для нашего государства. По его словам, для того, чтобы Украина смогла рассчитывать на собственные силы с точки зрения производственных мощностей, нужно напрячь все сферы этой деятельности.

В то же время издание The New York Times раскрыло масштаб и главные моменты тайного сотрудничества между США и Украиной. По словам журналистов, участие США в войне было гораздо глубже, чем считалось ранее.

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