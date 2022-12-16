Накануне CNN писал, что Вашингтон уже завершает план по передаче Украине передовых систем ПВО Patriot.

Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом анонсирует следующий пакет военной помощи для Украины в ближайшее время.

В пакет войдут дополнительные средства ПВО, пишет CNN. Детали новой помощи Кирби разглашать отказался. Разговоры о нуждах ВСУ продолжаются, добавил он.

Отдельно сказано, что Белый дом осуждает сегодняшние удары России по украинской энергетике.

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По словам Кирби, Россия "снова пытается вселить страх в сердца украинцев и усложнить жизнь в условиях зимы".

Новый пакет помощи – войдут ли Patriot

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что Вашингтон уже завершает план по передаче Украине передовых систем ПВО Patriot. В России как всегда отреагировали с истерикой.

По данным собеседников телеканала, о пакете должны были объявить в четверг. Однако никакого анонса 15 декабря не было.

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от регулярных воздушных массированных атак России.

Первой вопрос о передаче Украине ЗРК поставила Польша, когда Германия предложила эти системы Варшаве. Однако в Берлине ответили, что отправка Patriot Киеву исключается – это исключительно ПВО стран НАТО.

Patriot – в чем отличие ЗРК от других систем ПВО

В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.

Из-за своей большой дальности и большой высоты этот ЗРК потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.