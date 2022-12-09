Список оружия засекречен, но чиновники заявляют, что это будет в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Парламент Болгарии 9 декабря утвердил список вооружения для Украины. Это первый пакет военной помощи, который Киев получит от Софии.

Как пишет Reuters пока список оружия засекречен. Однако болгарские чиновники заявили, что София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов пояснил, что Болгария не может позволить себе отправить свои ЗРК российского производства или истребители Миг-19 и Су-25, которые нужны Украине.

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"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Пособие полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не посылаем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25", - сказал Стоянов.

По данным издания, хотя Болгария не отправляла оружие Украине, ее производители оружия значительно увеличили экспорт. Так, в августе Болгария одобрила соглашения по экспорту оружия на 540 млн долларов, большинство из которого предназначалось для Польши. Последняя же является одним из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Война в Украине: позиция Болгарии

В конце апреля президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок оружия Украине и заявил, что у него нет необходимости посещать Киев. Несмотря на это в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии.

В июне Украина вновь направила запрос с просьбой предоставить технику советских времен. Петков ответил, что парламент отказался поставлять Украине вооружение, но Болгария будет оказывать помощь в других сферах.

В начале августа исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия.

В сентябре Болгария вновь заявила, что не будет поставлять Украине тяжелое вооружение несмотря на просьбы Киева. Однако уже в ноябре Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставке Украине военной и технической помощи.

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