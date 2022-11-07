Расследователи выяснили, что в "Молдавско-российский деловой союз" шесть раз переводили средства из РФ.

Неправительственная организация "Молдавско-российский деловой союз" бывшего президента Игоря Додона получила $300 тысяч из России. Шесть траншей провели в период с октября 2021 года по апрель 2022 года. Денежные переводы сопровождались риторикой членов организации против сближения с Западом и в поддержку пророссийской политики.

Такими выводами на основе своего расследования поделились журналисты RISE Moldova и Центра "Досье". Репортеры получили в свое распоряжение информацию о переводах с банковского счета общественной организации "Деловая Россия" в прошлом и текущем годах. Благодаря этому удалось выяснить, что она отправила в "Молдавско-российский деловой союз" 20 миллионов рублей. Это примерно $300 тысяч по текущему курсу.

Журналисты сопоставили даты платежей с заявлениями Додона и его соратников. Оказалось, что во время каждого транша они публично выступали против сближения с Западом и рассказывали о необходимости поддерживать дружеские отношения с Россией.

Видео дня

"Деловая Россия", в свою очередь, иногда получала средства от сына бывшего генерального прокурора России Игоря Чайки. США включили его в санкции список за участие в операциях Кремля. В Штатах объяснили, что "компании Чайки использовались как прикрытие для перекачки денег политическим партиям Молдовы", а часть из этих средств была предназначена для взяток и мошенничества на выборах.

На сайте "Деловой России" упоминается фамилия Чайки. Он значится, как посол организации в сфере бизнеса в Молдове и Приднестровье.

Задержание Додона в Молдове

В конце мая появилась информация, что бывшего президента подозревают в государственной измене, а в его квартире проходят обыски. Сразу после этого появилось видео с задержанием Додона.

Политика отправили в СИЗО 24 мая, а уже 25-го стало известно, что экс-президенту грозит тюремный срок длительностью 20 лет.

В начале июня Додон отметился провокационным заявлением: "На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета".

Прокуратура Молдовы 27 июня выдвинула обвинение Додону. Ему инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах. Бывший президент "заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в $11,9 млн".

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