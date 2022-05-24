Задержание Игоря Додона попало на видео.

Правоохранители сопроводили пятого президента Молдовы Игоря Додона в следственный изолятор. Его задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Point.md.

К дому политика пригнали белый микроавтобус, куда его посадили сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы. В этот момент возле дома политика проходил митинг, на котором люди скандировали "В тюрьму!"

Додон спокойно сел в машину и не сделал никаких заявлений. Сообщается, что его задержали на 72 часа. По словам представителя Антикоррупционной прокуратуры, по этому делу задержали еще двух человек.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона, который отличился излишней приверженностью российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, следственные действия проводились и в недвижимости, которая принадлежит посредникам.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией

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