Додона подозревают, в том числе, в госизмене.

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному пророссийской позицией и поддержкой диктатора Путина, сейчас грозит до 20 лет заключения. Накануне Додон был задержан и отправлен в СИЗО.

Обвинение против Додона прокомментировал российским СМИ юрист, бывший депутат парламента Валерий Нагачевский.

"Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдовы, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание - это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил он.

По информации молдавских СМИ, антикоррупционная прокуратура республики просит суд арестовать Додона и его зятя на 30 суток.

"Уведомленный суд установит дату и время рассмотрения дела", - уточнила для tv8.md пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мариана Черпец.

Задержание Додона

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона, который отличился излишней приверженностью российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, следственные действия проводились и в недвижимости, которая принадлежит посредникам.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

Позже его отправили под арест в СИЗО на 72 часа.

Додон занимал президентский пост в Молдове с 2016 по 2020 год.