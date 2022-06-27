Экс-президенту инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах, когда он был министром экономики и торговли.

В понедельник, 27 июня, Генеральная прокуратура Молдовы выдвинула новые обвинения против пророссийского экс-президента Игоря Додона.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Молдовы.

Экс-президенту инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах, когда он был министром экономики и торговли.

"Он обвиняется в том, что, занимая этот пост, подписал приказ, на основании которого в мае 2008 года гендиректор компании Energocom заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в $11,9 млн", – говорится в сообщении прокуратуры.

Эти действия привели к повышению цен на электроэнергию для населения.

Задержание Додона:

Додон занимал президентский пост в Молдове с 2016 по 2020 год.

24 мая 2022 года правоохранительные органы провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родины и финансировании партии социалистов преступной организацией.

26 мая его поместили под домашний арест на 30 дней.

Бывший президент Молдовы свою вину не признал, назвав дело политическим.

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