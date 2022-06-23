Рейтинги России упали до рекордных минимумов с начала войны против Украины.

Анализ мирового общественного мнения показал, что рейтинг России снизился после ее вторжения в Украину, в то время как отношение к США и НАТО в целом осталось позитивным.

Новый опрос Исследовательского центра Пью показал, что число людей, считающих США надежным партнером своей страны, с прошлого года увеличилось, в некоторых случаях значительно, передает Голос Америки.

В среднем 61% опрошенных в 17 странах, кроме самих США, заявили о благоприятном отношении к Соединенным Штатам.

Швеция, Южная Корея и Австралия вошли в число стран, где отношение к США за последний год значительно улучшилось.

Например, в Швеции 84% опрошенных считают США надежным партнером, что на 21 процентный пункт больше, чем в 2021 году.

В Южной Корее 83% считают США надежным партнером – на 25 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В Канаде такого мнения придерживаются 84% – рост на 16 пунктов.

Отношение к НАТО также в основном положительно и улучшилось в нескольких странах с прошлого года, в том числе в Германии и Швеции, которая пока не входит в альянс.

Доля шведов, которые в целом положительно относятся к НАТО, выросла с 77% в феврале до 84% в апреле.

В то же время отношение к президенту США Джо Байдену за последний год несколько ухудшилось. В некоторых странах, включая Италию, Францию, Грецию и Испанию, рейтинг американского президента снизился по крайней мере на 20 процентных пунктов.

Тем не менее, в среднем 60% опрошеных в 17 странах уверены в том, что Байден поступает правильно в мировых делах. Рейтинги Байдена по-прежнему выше, чем рейтинги предыдущего президента Дональда Трампа во всех странах, кроме Израиля.

В отличие от все более позитивного отношения к США, рейтинги России упали до рекордных минимумов с начала войны против Украины, показывают данные опроса, который проводился с 14 февраля по 11 мая 2022 года.

В среднем 85% жителей опрошенных стран сообщили о неблагоприятном отношении к России. Самое серьезное снижение произошло в Италии, где доля респондентов, благоприятно относящихся к России, снизилась с 48 до 14%.

Жители стран, находящихся в непосредственной географической близости к России, чаще выражали неблагоприятное мнение. Поляки были особенно критичны: 97% опрошенных заявили о неблагоприятном отношении к России, включая 91%, заявивших о крайне неблагоприятном отношении.

В Южной Корее, которая отделена от России лишь одной страной, доля опрошенных, заявивших о благоприятном отношении к ней, снизилась на 26 процентных пунктов. В Швеции, которая имеет общую морскую границу с Россией, 80% опрошенных заявили о крайне неблагоприятном отношении к этой стране.

В отчет были включены данные из США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, 21 июня социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, согласно которым абсолютное большинство украинцев негативно относятся к руководству Беларуси (95%) и России (98%).

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