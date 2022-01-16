В Лондоне призвали Кремль прекратить агрессию в отношении Киева.

Власти Российской Федерации ведут кампанию по дезинформации. Информационная агрессия направлена на Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

По ее словам, Москва пытается таким образом оправдать вторжение в Украину.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину", - говорится в сообщении.

При этом дипломат призвала Кремль прекратить агрессию в отношении Киева.

"Россия должна прекратить свою агрессию, деэскалацию и начать конструктивные переговоры", - подчеркнула Трасс.

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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