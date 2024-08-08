США будут продолжать поддерживать Киев в его усилиях по защите своей территории.

Соединенные Штаты Америки не знали об операции в Курской области заранее, но Белый дом обратится к Украине, чтобы узнать о ее деталях и целях.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер на брифинге. Она не раскрывала, применяют ли ВСУ для этой атаки американское оружие. Однако Пьер напомнила, что политика США относительно запрета ударов по РФ остается неизменной.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Украина имеет право защищаться от российской агрессии и США будут продолжать поддерживать Киев в его усилиях.

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"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области, - УНИАН) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать... Мы будем продолжать это делать (поддерживать Украину, - УНИАН). А они будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", - подытожила Пьер.

Боевые действия в Курской области - детали

6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. В Генеральном штабе ВСУ это не комментировали. При этом источник в ГУР сообщил NV, что в этих действиях точно не задействованы бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

В среду на заседании правительства президент России Владимир Путин назвал атаку Украины "масштабной провокацией". Затем он встретился с высшими должностными лицами по вопросам обороны и безопасности.

Главный российский военачальник, генерал Валерий Герасимов, по видеосвязи сообщил, что 1000 украинских военных пересекли границу рано утром во вторник.

The Wall Street Journal пишет, что украинская армия удивляет Россию пересечением границы.

The Telegraph отмечает, что в РФ боятся, что Украина привлечет F-16 к операции под Курском.

Аналитик Forbes Дэвид Экс считает это вторжение "бессмысленным и бесполезным", подчеркивая, что силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским натиском.

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