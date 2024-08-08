Российский диктатор Владимир Путин, комментируя бои в Курской области РФ, назвал это "провокацией киевского режима". На эту реакцию обратил внимание военный эксперт Олег Жданов.
В эфире "24 канала" он отметил, что если сообщения российских медиа о событиях на территории Курской области соответствуют действительности, то стоит обратить внимание на реакцию главы Кремля. Путин не прибегает к угрозам ядерным оружием, а анонсирует обращение в ООН.
"У Путина плохи дела, если он призывает прекратить помощь Украине и угрожает массированным ракетным ударом по Киеву. Это уже не тот Путин, который говорил о ядерной войне", – добавил Жданов.Видео дня
Эсперт считает, что подобная реакция хозяина Кремля не является новой для Запада. Наоборот, учитывая угрозы Путина, союзники могут объявить об усилении ПВО для защиты Украины.
Ситуация в Курской области РФ
6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. Уже на следующий день российские паблики распространяли информацию о том, что "ВСУ захватили" газоизмерительную станцию "Суджа". Украинское командование события на территории РФ не комментировало.
В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области могут стать индикатором истинного отношения рядовых россиян к полномасштабному вторжению РФ в Украину.
Между тем спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 7 августа отметил, что Украина не предупреждала Вашингтон о намерении провести военную операцию в Курской области. Но в этом, по его словам, "нет ничего необычного".