Эсперт считает, что подобная реакция хозяина Кремля не является новой для Запада.

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя бои в Курской области РФ, назвал это "провокацией киевского режима". На эту реакцию обратил внимание военный эксперт Олег Жданов.

В эфире "24 канала" он отметил, что если сообщения российских медиа о событиях на территории Курской области соответствуют действительности, то стоит обратить внимание на реакцию главы Кремля. Путин не прибегает к угрозам ядерным оружием, а анонсирует обращение в ООН.

"У Путина плохи дела, если он призывает прекратить помощь Украине и угрожает массированным ракетным ударом по Киеву. Это уже не тот Путин, который говорил о ядерной войне", – добавил Жданов. Видео дня

Эсперт считает, что подобная реакция хозяина Кремля не является новой для Запада. Наоборот, учитывая угрозы Путина, союзники могут объявить об усилении ПВО для защиты Украины.

Ситуация в Курской области РФ

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. Уже на следующий день российские паблики распространяли информацию о том, что "ВСУ захватили" газоизмерительную станцию "Суджа". Украинское командование события на территории РФ не комментировало.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области могут стать индикатором истинного отношения рядовых россиян к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Между тем спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 7 августа отметил, что Украина не предупреждала Вашингтон о намерении провести военную операцию в Курской области. Но в этом, по его словам, "нет ничего необычного".

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