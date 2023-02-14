По его словам, сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабам вызовов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства-члены ООН должны готовиться к работе по созданию обновленной версии Организации.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном грядущему Саммиту будущего, Гутерриш пообещал подготовить аналитическую записку, посвященную видению "ООН 2.0".

Там будут изложены предложения в области цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук, нацеленные на более эффективную поддержку государств-членов ООН в ближайшие годы.

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"Организации Объединенных Наций недостаточно иметь правильную повестку дня. Ей необходимы знания и опыт, чтобы работать с государствами-членами для реализации повестки. Нам нужны новые навыки, новый опыт, новые стратегии и программы", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабам вызовов.

"Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в минувшую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру", – сказал он.

Исключение РФ из Совета Безопасности ООН: детали

Украина продолжат работу направленную на исключение России из Совета Безопасности ООН, где она является постоянным членом, и Организации в целом. Украинские власти подчеркивают, что Россия незаконно оккупировала место, ранее занимаемое СССР.

В настоящее время МИД Украины разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе и ООН и работает над привлечением других стран к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН.

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