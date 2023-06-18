Охрана президента ЮАР привезла в Польшу 12 контейнеров с оружием / twitter.com/MandaKhoza

Охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы пыталась выгрузить в Польше 12 контейнеров с оружием накануне его визита в Киев.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, Рамафоса прилетел в Варшаву одним самолетом, а в другом самолете, который сопровождал его, находилось 120 человек — журналисты, охранники, военные и спецназовцы.

Президент ЮАР хотел, чтобы в Киев его сопровождали вооруженные до зубов охранники, но оружие не выпустили из аэропорта. Польские таможенники не позволили выйти охране из самолета и забрать багаж. Это подтвердила одна из находившихся на борту журналисток.

Официально МИД Польши заявил, что самолет задержали из-за несоблюдения стандартных процедур въезда на территорию Польши - в частности отсутствия разрешений на "опасные вещества".

Главный телохранитель Рамафосы назвал это "сознательным саботажем" и "расизмом". О попытке выгрузить 12 контейнеров с оружием он не упомянул.

По словам журналистки Аманды Хозы, вероятно, из-за контейнеров с оружием, Италия не пустила самолет делегации из ЮАР в свое воздушное пространство. В Киев Рамафоса поехал без массированной охраны с невероятным количеством оружия.

Контейнеры с оружием / twitter.com/MandaKhoza

"Неизвестно, как бы украинские пограничники отреагировали на толпу вооруженных силовиков, которые хотели бы пересечь границу. Возможно, хорошо, что они не уехали из Варшавы. По крайней мере остались живы", - пишет издание.

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Задержание охраны президента ЮАР в Польше

В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев, чтобы представить свой мирный план.

При этом глава Службы охраны президента отметил, что жизнь Рамафосы была "под угрозой", поскольку его охрана застряла в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии. Он обвинил польское правительство в расизме и "преднамеренном саботаже" мирной инициативы.

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