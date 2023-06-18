Поляки не выпустили оружие из аэропорта, поэтому произошел инцидент с охранниками президента.

Охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы пыталась выгрузить в Польше 12 контейнеров с оружием накануне его визита в Киев.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, Рамафоса прилетел в Варшаву одним самолетом, а в другом самолете, который сопровождал его, находилось 120 человек — журналисты, охранники, военные и спецназовцы.

Президент ЮАР хотел, чтобы в Киев его сопровождали вооруженные до зубов охранники, но оружие не выпустили из аэропорта. Польские таможенники не позволили выйти охране из самолета и забрать багаж. Это подтвердила одна из находившихся на борту журналисток.

Официально МИД Польши заявил, что самолет задержали из-за несоблюдения стандартных процедур въезда на территорию Польши - в частности отсутствия разрешений на "опасные вещества".

Главный телохранитель Рамафосы назвал это "сознательным саботажем" и "расизмом". О попытке выгрузить 12 контейнеров с оружием он не упомянул.

По словам журналистки Аманды Хозы, вероятно, из-за контейнеров с оружием, Италия не пустила самолет делегации из ЮАР в свое воздушное пространство. В Киев Рамафоса поехал без массированной охраны с невероятным количеством оружия.

"Неизвестно, как бы украинские пограничники отреагировали на толпу вооруженных силовиков, которые хотели бы пересечь границу. Возможно, хорошо, что они не уехали из Варшавы. По крайней мере остались живы", - пишет издание.

Задержание охраны президента ЮАР в Польше

В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев, чтобы представить свой мирный план.

При этом глава Службы охраны президента отметил, что жизнь Рамафосы была "под угрозой", поскольку его охрана застряла в самолете в Польше из-за авиационных правил и бюрократии. Он обвинил польское правительство в расизме и "преднамеренном саботаже" мирной инициативы.

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