Несчастных обвинили в "колдовстве", а причастных к жестокому убийству лидеры общин скрывают.

В Демократической Республике Конго местные жители устроили так называемую "охоту на ведьм" и жестоко убили восемь женщин. Несчастных они заживо сожгли из-за обвинений в "колдовстве".

Об этом, ссылаясь на правозащитников из Конго, сообщило издание The Guardian.

Правозащитники утверждают, что "охотники на ведьм" с июня по сентябрь 2021 года обвинили более 300 женщин в причастности к "колдовству".

Примечательно, что люди, которые ищут "ведьм" в Конго, обращаются за помощью к баджакази - ложным проповедникам и самопровозглашенным экстрасенсам. Баджакази, в основном, являются женщины. Они якобы умеют вычислять "ведьм" и обвиняют их в "колдовстве".

Именно по "наводке" баджакази местные жители нашли и заживо сожгли восемь женщин. По словам правозащитников, власти Конго оказываются принимать хоть какие-то меры по прекращению "охоты на ведьм".

Читайте такжеБразильянка отравила экс-возлюбленного и его невесту перед свадьбойПрофессор социологии Боско Мучукиву утверждает, что полиция и вся система правосудия не защищают женщин и не выполняют свою работу. Более того, найти и привлечь к ответственности людей, которые убивают невиновных, практически невозможно. Лидеры общин, в которых происходят сожжения женщин, покрывают причастных к жестокой "охоте на ведьм" и не сообщают их имена правозащитникам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Конго в результате вспышки менингита умерли более 120 человек. Местные жители считают, что вспышка связана с колдовством. Вместо того чтобы обратиться за лечением, некоторые люди переезжают с одного места на другое, надеясь, что болезнь не последует за ними.

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Автор: Полина Кузенко