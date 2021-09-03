Люди, живущие на берегах рек, страдали диареей и имели другие проблемы со здоровьем.

В Анголе произошла утечка ядовитых отходов с алмазного рудника, в результате чего пострадали 4500 жителей соседней республики Конго. Еще 12 человек погибли.

Об этом сообщает BBC.

"Утечка сделала приток реки Конго красного цвета и убила огромное количество рыбы, которую впоследствии употребляли люди", - сказала министр окружающей среды Ева Базайба.

Известно, что токсичные вещества попали в притоки рек Чикапа и Касаи. Впоследствии люди, живущие на берегах рек, страдали диареей и имели другие проблемы со здоровьем. Сейчас людям запрещено пить воду и есть рыбу из этих притоков.

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В Министерстве окружающей среды заявили, что будут требовать от властей возмещения убытков, но их размер пока не указывают.

В свою очередь руководство рудника ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении реки и отметило, что прорыв дамбы будет оперативно устранен.

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Автор: Денис Прядко