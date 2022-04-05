Компания хочет избежать потери активов

Французская компания Danone, которая производит продукты питания, рассматривает возможность ухода из Российской Федерации. Решение якобы с новыми санкциями, которые подготовили в США.

Об этом пишет Reuters.

"По данным источника, французская компания, которая владеет производствами на территории России, рассматривает возможность выхода из страны", - говорится в сообщении.

Указано, что компания хочет избежать потери активов и негативных последствий для персонала, а также не хочет лишать местное население продуктов питания.

Стоит отметить, что в 2021 году Danone заработала около 5% своей выручки в РФ, а в Украине менее 1%.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

В свою очередь в марте компания Danone заявила, что не будет закрывать местное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания. В то же время она прекратила импорт и экспорт, а также остановила все инвестиции, в том числе рекламу и продвижение товаров для потребителей. Также компания отказалась от денежных средств, дивидендов или прибыли от своего бизнеса в России.

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